توترات الشرق الأوسط تصعد بالنفط لليوم الثالث

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس للجلسة الثالثة على التوالي، بعدما طغت مخاوف الإمدادات في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط على زيادة غير متوقعة في مخزونات النفط الأميركية.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي #برنت 72.18 دولار للبرميل صباح اليوم، مرتفعة 41 سنتا أو 0.6%، مقارنة مع سعر الإغلاق السابق عند 0.7%.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62.40 دولار للبرميل، مرتفعة 38 سنتاً أو 0.6%، مقارنة مع سعر التسوية السابقة. وأغلق خام غرب تكساس الوسيط مرتفعاً 0.4% في الجلسة الماضية.

ويقول محللون إن #النفط يتلقى الدعم من خطر حدوث صراع في الشرق الأوسط، بعد أن نقلت طائرات هليكوبتر موظفين أميركيين من السفارة الأميركية في بغداد أمس الأربعاء، في إجراء أثارته على ما يبدو مخاوف بشأن التهديدات المتصورة من #إيران.

ويساعد ارتفاع المخزونات الأميركية الذي تم الإعلان عنه أثناء الليل في كبح الأسعار، وكذلك تفعل الضبابية بشأن ما إذا كانت #أوبك ومنتجون آخرون سيُبقون على تخفيضات الإنتاج للنصف الثاني من العام. ودعمت تخفيضات الإنتاج الأسعار بأكثر من 30% منذ بداية 2019.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الثلاثاء، إن الطلب العالمي على خامها سيفوق المتوقع هذا العام.

وقال بنجامين لو محلل السلع الأولية لدى فيليب فيوتشرز في سنغافورة لوكالة "رويترز": "على الرغم من أن الاضطرابات في المعروض تظل داعمة لأسعار النفط، فإن أوبك لم تصدر بعد تصريحات تحوي إشارات بشأن خطط الإمدادات".

ويُعمق فاقد الإمدادات من إيران وفنزويلا عضوي أوبك، واللتين تخضعان حالياً لعقوبات الأميركية، أثر قيود الإنتاج التي تقودها "أوبك".

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الأميركية ارتفعت على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي، لأعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2017، لتزيد 5.4 مليون برميل، مما فاجأ المحللين الذين توقعوا هبوط المخزونات بـ800 ألف برميل.