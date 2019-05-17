أجوكو الليبية تستأنف إنتاج 2900 برميل يومياً

قالت شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو)، إحدى وحدات المؤسسة الوطنية للنفط الليبية المملوكة للدولة، إنها استأنفت إنتاج 2900 برميل يوميا من بئر كانت مهجورة لفترة طويلة في حقل المسلة النفطي بشرق ليبيا.

وقال مسؤول من أجوكو إنه بعد 40 عاما من التوقف، تم استئناف الإنتاج من البئر إتش 54-65 باستخدام تقنيات للحفر طورتها شلومبرجير الأميركية المتخصصة في خدمات الحقول النفطية.

وقبل ستة أشهر، استأنفت الشركة إنتاج ثلاثة آلاف برميل يوميا من بئر إتش.إتش 86-65 في حقل المسلة أيضا، الذي تبلغ طاقته 70 ألف برميل يوميا من النفط الخام.

وكانت ليبيا تنتج ما يزيد عن 1.6 مليون برميل يوميا قبل اندلاع انتفاضة 2011. وفي الوقت الحاضر، يبلغ إنتاج ليبيا نحو 1.1 مليون برميل يوميا من الخام، بحسب تقديرات رويترز.

وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط من أن القتال حول طرابلس يهدد الإنتاج في المستقبل.