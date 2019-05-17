النفط يرتفع عند 73 دولارا وسط تصاعد المخاطر الجيوسياسية

ارتفع #النفط إلى 73 دولارا للبرميل اليوم الجمعة مع #تصاعد_التوترات في الشرق الأوسط ومخاوف بشأن حدوث اضطرابات إضافية للإمدادات.

وارتفع خام برنت 15 سنتا إلى 72.77 دولار للبرميل. وخام القياس العالمي مرتفع نحو 3% منذ بداية الأسبوع الجاري، واختتم الأسبوع الماضي على استقرار وتراجع في الأسبوع السابق. وأضاف خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتا إلى 63.11 دولار.

وطغى تصاعد التوتر على تطورات دافعة إلى الهبوط لأسعار النفط هذا الأسبوع، مثل زيادة مفاجئة لمخزونات الخام الأميركية.

ومن المقرر أن تعقد #منظمة_أوبك اجتماعا مطلع الأسبوع المقبل لتقييم مدى التزام الدول الأعضاء باتفاق خفض إنتاج النفط وقد تصدر توصية بشأن استمرار الاتفاق أو تعديله.