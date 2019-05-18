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اتفاق خفض إنتاج النفط.. 168% معدل الالتزام بأبريل 2019

المصدر: جدة - رويترز
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قال مصدران إن لجنة فنية تضم #أوبك ومنتجين غير أعضاء بالمنظمة وجدت أن التزام منتجي #النفط باتفاق خفض الإمدادات وصل إلى 168% في أبريل/ نيسان.

واجتمعت اللجنة الفنية المشتركة في جدة بالسعودية قبيل اجتماع لجنة وزارية يوم الأحد لمناقشة سوق النفط.

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أكد وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، السبت، أن أوبك ستتجاوب مع احتياجات سوق النفط، وأن المملكة ستفعل الصواب كما هو...

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وطغى تصاعد التوتر على تطورات دافعة إلى الهبوط لأسعار النفط، مثل زيادة مفاجئة لمخزونات الخام الأميركية.

ومن المقرر أن تعقد #منظمة_أوبك اجتماعا مطلع الأسبوع لتقييم مدى التزام الدول الأعضاء باتفاق خفض إنتاج النفط وقد تصدر توصية بشأن استمرار الاتفاق أو تعديله.

كلمات دالّة

#أوبك, #النفط, #منظمة أوبك

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