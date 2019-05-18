اتفاق خفض إنتاج النفط.. 168% معدل الالتزام بأبريل 2019

قال مصدران إن لجنة فنية تضم #أوبك ومنتجين غير أعضاء بالمنظمة وجدت أن التزام منتجي #النفط باتفاق خفض الإمدادات وصل إلى 168% في أبريل/ نيسان.

واجتمعت اللجنة الفنية المشتركة في جدة بالسعودية قبيل اجتماع لجنة وزارية يوم الأحد لمناقشة سوق النفط.

موضوع يهمك أكد وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، السبت، أن أوبك ستتجاوب مع احتياجات سوق النفط، وأن المملكة ستفعل الصواب كما هو... وزير الطاقة السعودي: سنفعل الصواب بشأن إمدادات النفط السعودية

وطغى تصاعد التوتر على تطورات دافعة إلى الهبوط لأسعار النفط، مثل زيادة مفاجئة لمخزونات الخام الأميركية.

ومن المقرر أن تعقد #منظمة_أوبك اجتماعا مطلع الأسبوع لتقييم مدى التزام الدول الأعضاء باتفاق خفض إنتاج النفط وقد تصدر توصية بشأن استمرار الاتفاق أو تعديله.