رويترز: صادرات نفط إيران أقل من 500 ألف برميل يومياً

أظهرت بيانات لتتبع الناقلات أن صادرات #إيران من #النفط الخام هبطت في مايو/أيار إلى 500 ألف برميل يوميا أو أقل، بعد أن شددت الولايات المتحدة عقوباتها على المصدر الرئيسي للإيرادات لطهران وهو ما يفاقم خسائر في الإمدادات العالمية.

وأعادت #واشنطن فرض عقوبات على إيران في نوفمبر/تشرين الثاني مستهدفة خفض صادرات #الخام_الإيراني إلى الصفر. وأنهت الولايات المتحدة هذا الشهر إعفاءات كانت منحتها لثمانية مستوردين للنفط الإيراني.

موضوع يهمك قال مصدران إن لجنة فنية تضم #أوبك ومنتجين غير أعضاء بالمنظمة وجدت أن التزام منتجي #النفط باتفاق خفض الإمدادات وصل إلى... اتفاق خفض إنتاج النفط.. 168% معدل الالتزام بأبريل 2019 طاقة

وعلى الرغم من ذلك، صدرت إيران ما بين 250 ألفا و500 ألف برميل يوميا من النفط منذ بداية مايو/أيار، وفقا لمصدرين بالصناعة يرصدان التدفقات.

وأظهرت بيانات من ريفينيتيف ايكون شحنات من الخام عند حوالي 250 ألف برميل يوميا وصادرات من الخام والمكثفات، وهو نفط خفيف، عند حوالي 400 ألف برميل يوميا.

ويتجه الجانب الأكبر من الشحنات إلى آسيا. ولم يتضح من هو المشتري وما إذا كان النفط يتجه إلى مستهلكين أو إلى مستودعات للتخزين.

وامتنع مسؤول إيراني عن التعقيب على معدل التصدير.

وقال مصدر بالصناعة طلب عدم الكشف عن هويته "الوجهات هى بالأساس الهند والصين... لم تعد هناك شحنات إلى أوروبا أو إلى تركيا".

وهبطت صادرات #إيران النفطية بأكثر من النصف منذ أبريل نيسان عندما شحنت طهران ما يقل من مليون برميل يوميا. وهى أيضا أقل من 20 بالمئة من الشحنات التي أرسلتها في أبريل نيسان 2018 والتي بلغت أكثر من 2.5 مليون برميل يوميا.

وأصبحت #صادرات_إيران أكثر غموضا منذ عودة #العقوبات_الأميركية في نوفمبر تشرين الثاني. ولم تعد طهران ترسل أرقامها للإنتاج إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ولا توجد معلومات مؤكدة بشأن صادراتها.

ويتوقع محللون أن شحنات الخام الإيراني في مايو أيار ستكون أقل من 500 ألف برميل يوميا. وتتوقع سارة فاخشوري المحللة في (إس في بي انريجي انترناشيونال) لاستشارات الطاقةصادرات بين 200 ألف و550 ألف برميل يوميا.

وقالت "إيران لديها بالفعل كميات وفيرة من النفط والمكثفات المخزنة في الصين... ولهذا نحن لا نتوقع صادرات كبيرة من الخام في شهر مايو".