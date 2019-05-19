وزير الطاقة الإماراتي: لن نعيد خطأ 2018 بزيادة إنتاج النفط

أكد وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، في مقابلة مع "العربية" أن أوبك وشركاءها لن يقوموا بزيادة مبكرة لمستوى إنتاج النفط، موضحا أن "تكرار خطأ العام 2018 لن يتكرر و "ليس من المنطقي زيادة الإنتاج الآن".

وأضاف الوزير خلال مشاركته باجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لأوبك وشركائها في جدة، أن أعضاء أوبك والشركاء قادرون على زيادة الإنتاج لكنهم لن يقوموا بمثل هذه الخطوة قبل أوانها.

وقال "يجب أن ننظر إلى معطيات السوق وإذا كانت هناك حاجة لزيادة الإنتاج سنقوم بذلك ولكننا لا نرى حاجة للزيادة في الوقت الحالي وليس من المنطقي أن نزيد الإنتاج مع وجود زيادة في المخزون".

وأكد أن هدف أوبك وشركائها "استدامة توازن السوق النفطية، والتعامل بحكمة مع المتغيرات".