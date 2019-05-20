الراجحي كابيتال: الطلب على الإسمنت يبقى ضعيفا للعام الثالث

أفاد التقرير الأخير لشركة #الراجحي_كابيتال أن #الطلب_على_الإسمنت سيبقى تحت الضغط للعام الثالث على التوالي، متوقعا تراجعه في 2019 بسبب محدودية الإنفاق الحكومي وارتفاع أسعار البناء نتيجة ارتفاع تكلفة العمالة وأسعار الطاقة.

مع ذلك، سجلت أسعار بيع الإسمنت في السوق المحلية ارتفاعا في الربع الأول رغم تراجع الطلب بنحو 9% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.

جاء ذلك بسبب إنهاء المنتجين لحرب الأسعار بهدف زيادة حصصهم السوقية والتركيز على رفع أسعارهم.

وتوقع تقرير الراجحي كابيتال تراجعا ملحوظا في الطلب على الإسمنت خلال الفصلين المقبلين بسبب عوامل موسمية مثل إجازة عيد الفطر وإجازات الصيف.

كما توقع استمرار الارتفاع بصادرات الإسمنت في ظل ضعف الطلب المحلي، الأمر الذي سيساعد شركات الإسمنت على تصريف مخزوناتها.