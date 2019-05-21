مصر.. زيادة جديدة في أسعار الكهرباء وهذه نسبتها

قال وزير الكهرباء المصري اليوم الثلاثاء إن مصر سترفع أسعار الكهرباء 14.9% في المتوسط، بداية من السنة المالية الجديدة 2019-2020 التي تبدأ في أول يوليو.

وأضاف الوزير محمد شاكر في مؤتمر صحافي أن متوسط زيادة رسوم كهرباء الجهد الفائق الذي يُستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب، سيبلغ نحو 10% في السنة المالية المقبلة، بينما زاد متوسط الجهد المنخفض المستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر نحو 19%.

موضوع يهمك قررت الحكومة المصرية رفع أسعار المحروقات وغاز الطهي، اعتباراً من اليوم السبت.وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن... بعد الكهرباء والمياه مصر ترفع أسعار الوقود لثالث مرة طاقة

وتستهدف الحكومة خفض دعم الطاقة في إطار جهود لتحسين أوضاع المالية العامة.

وعانت الطبقات المتوسطة والفقيرة في مصر خلال العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات منذ تحرير سعر الصرف أواخر 2016.

وقال شاكر خلال المؤتمر إن مصر ستخفض دعم الكهرباء مرة أخرى في غضون العامين المقبلين، ثم تلغيه تماماً بنهاية السنة المالية 2021-2022 ليبدأ في التغير وفقاً لسعر الصرف.