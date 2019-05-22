صفقة غاز بين "أرامكو" و"سيمبرا" الأميركية لـ20 عاماً

قالت شركة النفط السعودية "أرامكو" وسيمبرا إنرجي الأميركية، اليوم الأربعاء، إن "أرامكو" أبرمت اتفاقاً مدته 20 عاماً لشراء الغاز الطبيعي المسال من وحدة تابعة لسيمبرا.

وتعمل الشركتان أيضاً على وضع اللمسات النهائية على الاستثمار في ملكية حصة نسبتها 25% في المرحلة الأولى من مشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المسال.

وذكر البيان المشترك أن اتفاق البيع والشراء يتعلق بخمسة ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي، القادم من المرحلة الأولى من مشروع بورت آرثر لتصدير الغاز الطبيعي المسال الخاضع للتطوير.

ومن المتوقع أن تشمل المرحلة الأولى المقترحة من مشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المسال وحدتي تسييل ونحو ثلاثة صهاريج لتخزين الغاز الطبيعي المسال، وما يرتبط بها من مرافق أخرى، مما يتيح تصدير ما يقرب من 11 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال في الأجل الطويل.

وقال البيان: "يمكن لهذا المشروع أن يكون أحد أكبر مشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال في أميركا الشمالية في ظل توفر إمكانات توسعة محتملة لما يصل إلى ثمانية وحدات تسييل أو ما يقرب من سعة بحوالي 45 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال".

وذكرت مصادر مطلعة أن الذراع التجارية لـ"أرامكو" باعت أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية أواخر مارس إلى مشتر هندي.

وتعتزم "أرامكو" زيادة إنتاجها من الغاز إلى 23 مليار قدم مكعبة قياسية يومياً، من نحو 14 مليار قدم مكعبة قياسية في الوقت الراهن.