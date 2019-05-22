مصدر: تراجع إنتاج نفط روسيا إلى دون مستوى اتفاق "أوبك"

قال مصدران مطلعان على البيانات لرويترز اليوم الأربعاء، إن متوسط إنتاج روسيا النفطي انخفض في الفترة من أول مايو/أيار وحتى 21 منه إلى 11.147 مليون برميل يوميا مقارنة مع 11.23 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان.

وتضرر إنتاج #النفط_الروسي في مايو/أيار في ظل استمرار الإغلاق شبه الكامل لخط الأنابيب دروجبا، أحد أهم مسارات التصدير إلى أوروبا، بعد اكتشاف تلوث نفطي.

وتظهر بيانات وزارة الطاقة أن المتوسط اليومي من أول مايو/أيار إلى 21 منه هو الأدنى منذ يونيو/حزيران 2018، حين هبط الإنتاج إلى 11.06 مليون برميل يوميا.

وبلغ الإنتاج بين أول مايو/أيار والسادس عشر منه 11.156 مليون برميل يوميا، أي دون مستوى 11.18 مليون برميل يوميا الذي تعهدت روسيا بإنتاجه في إطار اتفاق عالمي لدعم الأسعار.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول ( #أوبك ) ومنتجون آخرون بقيادة روسيا اتفقوا على خفض إنتاجهم النفطي بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا.

وتعهدت روسيا بخفض الإنتاج 228 ألف برميل يوميا من مستوى أكتوبر/تشرين الأول 2018، وهو مستوى الأساس للاتفاق.

وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، كانت #روسيا تضخ 11.41 مليون برميل يوميا. وامتنعت وزارة الطاقة الروسية عن التعقيب.