خسائر متواصلة للنفط مع تنامي المخاوف الاقتصادية

انخفضت أسعار النفط بنحو 1% اليوم الخميس مواصلة خسائر الجلسة السابقة في ظل ارتفاع مخزونات الخام الأميركية وضعف الطلب من المصافي.



وانخفضت العقود الآجلة لخام القباس العالمي برنت دولاراً إلى 69.99 دولار للبرميل، مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.

وكانت العقود الآجلة للخام تراجعت بالفعل 2% في اليوم السابق.



وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء إن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت في الأسبوع الماضي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو عام 2017 بفعل ضعف الطلب من المصافي.



وقال أولي هانسن رئيس استراتيجيات السلع الأولية في بنك ساكسو "المخاوف بشأن تباطؤ نمو الطلب على النفط جراء التأثير السلبي للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على الاقتصاد العالمي" تضغط أيضا على أسعار النفط.