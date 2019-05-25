أميركا.. تراجع حفارات النفط النشطة لـ 5 أشهر ماضية

خفضت شركات #الطاقة_الأميركية هذا الأسبوع عدد #حفارات_النفط العاملة لثالث أسبوع على التوالي مع قيام بعض الشركات بتنفيذ خطط لخفض الإنفاق‭ ‬وسط تراجع أسعار الخام.

وقالت شركة #بيكر_هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي، إن شركات الحفر أوقفت تشغيل 5 حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من مايو/أيار لينخفض إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 797 وهو أدنى مستوى منذ مارس 2018.

وفي نفس الأسبوع قبل عام، كان عدد حفارات النفط النشطة في #الولايات_المتحدة 859 حفارا.

وتراجع عدد حفارات النفط النشطة في أميركا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، على مدار الأشهر الخمسة الماضية مع قيام شركات مستقلة للاستكشاف والإنتاج بخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة مع تركيزها بشكل أكبر على نمو الأرباح بدلا من زيادة الانتاج.