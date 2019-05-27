احتدام الحرب التجارية يهبط بسعر النفط لـ68.5 دولارا

انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين مواصلة الخسائر من الأسبوع الماضي عندما نزل الخام لأدنى مستوياته هذا العام نتيجة مخاوف من أن تتسبب الحرب التجارية الصينية الأميركية في تباطؤ اقتصادي واسع النطاق، وذلك بالرغم من أن تخفيضات في المعروض تقودها أوبك قدمت بعض الدعم للأسعار.

وكانت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 58.24 دولار للبرميل بانخفاض 39 سنتا أو 0.7% عن آخر تسوية.

وبلغ عقد أقرب استحقاق لخام القياس العالمي برنت 68.58 دولار للبرميل بتراجع 11 سنتا أو 0.2% عن آخر إغلاق.

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وسجلت أسعار الخامين الأسبوع الماضي أكبر انخفاض هذا العام وسط مخاوف من أن النزاع التجاري الأميركي الصيني قد يسرع من وتيرة تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس الأحد أن مبيعات السيارات في الصين، وهي من أهم عوامل نمو الطلب العالمي على النفط، ستبلغ حوالي 28.1 مليون وحدة هذا العام دون تغير عن المستويات التي شهدها عام 2018 عندما انكمش سوق السيارات بالبلاد لأول مرة في أكثر من عقدين.

وقد تكون التوقعات باستقرار مبيعات السيارات متفائلة إلى حد كبير، إذ تراجعت المبيعات الشهرية حتى الآن لعشرة أشهر متتالية.

وتخفض مجموعة من المنتجين بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، تعرف باسم أوبك+، الإمدادات منذ بداية العام لتقليل المعروض ودعم الأسعار.