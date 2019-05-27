وزير النفط الكويتي يتوقع توازن سوق النفط نهاية 2019

قال وزير النفط الكويتي إنه من المتوقع أن تتوازن سوق النفط صوب نهاية 2019، مع تراجع المخزونات العالمية واستمرار قوة الطلب، "لكن مهمة أوبك لم تنته بعد".

وقال خالد الفاضل في تصريحات لوكالة "رويترز" اليوم الاثنين، إنه لا تزال هناك ضبابية حول نمو الطلب على النفط بسبب المخاوف حيال تأثير النزاع التجاري الأميركي الصيني على الاقتصاد العالمي، بينما لا يزال إنتاج النفط الصخري الأميركي يتزايد.

وتجعل هذه الضبابية من الصعب على "أوبك" وحلفائها وضع خطة واضحة لإمدادات النفط للنصف الثاني من العام.

وقال الفاضل أيضاً إنه من السابق لأوانه حالياً الحديث عما إذا كان منتجو النفط سيمددون مستهدفاتهم لخفض إنتاج الخام بعد يونيو.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون من خارج المنظمة، فيما يُعرف باسم "أوبك+"، على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً من أول يناير ولمدة ستة أشهر، وهو اتفاق تم توقيعه لمنع زيادة المخزونات وضعف الأسعار.

وقال وزير النفط الكويتي في ردود مكتوبة على أسئلة من "رويترز": "هناك قلق كبير في السوق اليوم بشكل رئيسي فيما يتعلق بمخاوف الإمدادات. على سبيل المثال، تأثير قرار الحكومة الأميركية الذي أعلنته في الآونة الأخيرة بشأن عدم تمديد الإعفاءات لكبار مشتري الخام الإيراني لم يُسجل بعد".