برنت يتجاوز 70 دولاراً بدعم تخفيضات أوبك وعقوبات إيران

تجاوز خام برنت 70 دولاراً للبرميل، اليوم الثلاثاء، بفعل استمرار خفض الإمدادات بقيادة أوبك والعقوبات الأميركية على إيران وفنزويلا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 3 سنتات إلى 70.14 دولار للبرميل مقارنة بالإغلاق السابق عندما ارتفع برنت 2.1%.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58 سنتا إلى 59.21 دولار للبرميل مقارنة بإغلاق يوم الجمعة. ولم يتم تداول العقود أمس الاثنين بسبب عطلة عامة في الولايات المتحدة.

ولاقت الأسعار دعما من خفض الإمدادات بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) منذ بداية العام.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك مع حلفائها ومن بينهم روسيا يومي 25 و26 يونيو لمناقشة سياسة الإنتاج.