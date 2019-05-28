مصر تتلقى عروضاً من شركات عالمية لتشغيل 3 محطات للطاقة

تدرس مصر عرضين من شركتين أعربتا عن اهتمامهما بتشغيل ثلاث محطات للطاقة بُنيت بالتعاون مع "سيمنس" بقيمة 6.7 مليار دولار.

والشركتان هما "زارو" التابعة لمجموعة "بلاكستون" و "أدرا" الماليزية، بحسب ما أكده وزير الكهرباء المصري محمد شاكر.

وأكد شاكر أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فسيتم توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع إحدى الشركتين التي ستبيع الكهرباء المنتجة للحكومة وستعمل إلى جانب شركة "سيمنس".

تجدر الإشارة إلى أن مصر حاليا تتمتع باحتياطي كهرباء يتجاوز 25% من القدرة الإنتاجية.

وردا على سؤال عن تفاصيل العروض، قال شاكر لرويترز في اتصال هاتفي "المفاوضات مازالت في مهدها. لا أرغب في التحدث عن أشياء مازالت في بدايتها".

وأفاد الوزير "في حال إتمام الصفقة سوف يتم توقيع اتفاق شراء طاقة مع إدرا أو زارو وسوف تبيع الشركة المشترية الكهرباء للحكومة وتعمل بجانب شركة سيمنس في إدارة المحطات".

وشرعت مصر في بناء المحطات في وقت كانت تعاني من انقطاعات متكررة للكهرباء مما اضطر مصانع لإغلاق أبوابها لأشهر في ذلك الحين.