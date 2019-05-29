النفط يهبط دون 70 دولاراً للبرميل بفعل مخاوف اقتصادية

انخفضت أسعار النفط بنحو 1% اليوم الأربعاء بفعل مخاوف من أن تؤدي الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة إلى تباطؤ اقتصادي عالمي لكن النقص النسبي للمعروض النفطي في ظل تخفيضات الإنتاج التي تطبقها أوبك والتوترات السياسية في الشرق الأوسط منحا بعض الدعم للأسعار.



وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت لشهر أقرب استحقاق 69.53 دولار للبرميل بانخفاض 58 سنتا أو 0.8% مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.



وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58.46 دولار للبرميل بانخفاض 70 سنتا أو 1.2% مقارنة مع سعر التسوية السابقة.



وعلى الرغم من المخاوف الاقتصادية، فإن الطلب على النفط العالمي ما زال قويا ومن المرجح أن يسجل أكثر من 100 مليون برميل يوميا في المتوسط في العام الحالي للمرة الأولى وفقا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية.



وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض حلفاء المنظمة بما في ذلك روسيا في أواخر يونيو أو مطلع يوليو لمناقشة سياسة الإنتاج مستقبلا.



وقال أنطون سيليانوف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي اليوم الأربعاء إن بلاده ستدرس احتمال تمديد العمل باتفاقها مع أوبك لخفض إنتاج النفط.