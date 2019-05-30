أذربيجان: سنوافق على تمديد محتمل لخفض إنتاج النفط

قال وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف لرويترز اليوم الخميس إن أذربيجان ستوافق على التمديد المحتمل لاتفاق خفض إنتاج النفط العالمي المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومصدري الخام الآخرين.



وأضاف شاهبازوف أنه يتوقع أن تجتمع المجموعة أوائل يوليو في فيينا لمناقشة خطواتها التالية.