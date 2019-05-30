ارتفاع صادرات النفط العراقية من موانئ الجنوب في مايو

أبلغ مسؤولان نفطيان وكالة "رويترز" اليوم الخميس، أن صادرات النفط الخام من موانئ جنوب العراق على الخليج ارتفعت إلى 3.454 مليون برميل يومياً منذ بداية مايو.

وكانت الصادرات من حقول نفط البصرة بالجنوب بلغت 3.354 مليون برميل يوميا في أبريل من 3.254 مليون برميل يومياً في الشهر الذي سبقه.

وقال مسؤول يشرف على عمليات تصدير النفط: "لدينا القدرة على ضخ مزيد من النفط لكننا حريصون على احترام اتفاق خفض أوبك".

وينتج العراق دون طاقته القصوى البالغة قرابة خمسة ملايين برميل يومياً، بما يتماشى مع اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين آخرين لكبح المعروض ودعم الأسعار.

ووافق العراق عضو "أوبك" على خفض الإنتاج إلى 4.512 مليون برميل يومياً.

ويُصدر معظم نفط العراق عبر مرافئه الجنوبية. وتشكل صادرات الخام ما يزيد عن 95% من الإيرادات الحكومية.