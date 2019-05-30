برنت يرتفع قرب 70 دولارا للبرميل مع انخفاض المخزونات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد تقرير أظهر انخفاضا أكبر من المتوقع لمخزونات الخام الأميركية، لكن المخاوف من أن حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين قد تثير تباطؤا اقتصاديا كبحت المكاسب.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 69.85 دولار للبرميل، مرتفعة 40 سنتا أو 0.6% مقارنة مع الإغلاق السابق. ونزل برنت قرابة الـ1% في الجلسة السابقة.



وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 48 سنتا أو 0.8% إلى 59.29 دولار للبرميل.



وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أمس الأربعاء أن مخزونات الخام بالولايات المتحدة تراجعت 5.3 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 24 مايو إلى 474.5 مليون برميل.



ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش.



من ناحية أخرى، تظل أسعار الخام مدعومة بتخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون كبار وكذلك تراجع إمدادات إيران.

وأفادت بيانات ناقلات ومصدران بقطاع النفط أن صادرات الخام الإيرانية انخفضت في مايو إلى أقل من نصف مستويات أبريل عند نحو 400 ألف برميل يوميا، بعد أن شددت الولايات المتحدة العقوبات على مصدر الدخل الرئيسي لطهران.