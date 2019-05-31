النفط يتجه نحو أكبر نزول شهري مع اتساع الحرب التجارية

تراجعت أسعار النفط أكثر من 1% اليوم الجمعة وصارت تتجه صوب أكبر انخفاض شهري لها منذ نوفمبر مع اتساع نطاق النزاعات التجارية وعودة إنتاج الخام الأميركي إلى مستويات قياسية.



وكانت العقود الآجلة لعقد أقرب استحقاق من خام القياسي العالمي برنت عند 66.97 دولار للبرميل، منخفضة 90 سنتا بما يعادل 1.4% عن إغلاق الجلسة السابقة.



وسجلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 55.92 دولار للبرميل، بانخفاض 67 سنتا أو 1.2% عن أحدث تسوية لها. وفي وقت سابق بلغ غرب تكساس أدنى مستوياته منذ الثامن من مارس عند 55.66 دولار للبرميل.



وتعني التراجعات أن عقود النفط بصدد أكبر خسارة شهرية لها منذ نوفمبر الماضي.



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب صعد التوترات التجارية عالميا بتعهده بفرض رسوم جمركية على جميع السلع القادمة من المكسيك، مثيراً المخاوف بشأن النمو الاقتصادي والشهية للنفط.



وينضم النزاع التجاري مع المكسيك إلى حرب التجارة الدائرة بين الولايات المتحدة والصين، والتي يتوقع محللون كثيرون أن توقد شرارة ركود اقتصادي.



وفي مذكرة نُشرت اليوم، كتب مايكل مكارثي كبير استراتيجيي السوق لدى سي.ام.سي ماركتس للوساطة في العقود الآجلة في استراليا "عالم الاقتصاد ليس على ما يرام، على الأقل وفقا لمتداولي السندات والسلع الأولية."



وأضاف "تحركات الأسعار هذه تشير إلى ثقة متدهورة على صعيد النظرة المستقبلية للنمو العالمي".

وتعرضت أسعار الخام لضغوط أيضا من تراجع أقل بكثير من المتوقع في المخزونات الأميركية وعودة إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام إلى مستواه القياسي البالغ 12.3 مليون برميل يوميا.



وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة انخفضت نحو 300 ألف برميل الأسبوع الماضي، إلى 476.49 مليون برميل.



ويقل ذلك بكثير عن تراجع التسعمئة ألف برميل الذي توقعه المحللون في استطلاع أجرته رويترز وعن التراجع البالغ 5.3 مليون برميل الذي أورده معهد البترول الأميركي يوم الأربعاء.



وقال بنك الاستثمار الأميركي جيفريز اليوم إن برنت يهبط "بفعل ملحمة حرب التجارة الأميركية الصينية وزيادات المخزون الأميركي في ظل تراجع ضئيل للغاية هذا الأسبوع لا يكفي لإحداث انطباع لدى السوق".