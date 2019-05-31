شحنة من نفط آلاسكا في طريقها للصين للمرة الأولى في عام

أظهرت بيانات من ريفينيتيف ايكون وشركة كبلر لتتبع السفن أن مليون برميل من نفط آلاسكا من المنتظر أن تصل إلى الصين الأسبوع القادم في أول شحنة من نوعها في عام تقريبا.



وهبطت واردات الصين من الخام الأميركي وسط نزاع تجاري بين البلدين إلى 41600 برميل يوميا في الأشهر الستة المنتهية في فبراير، من 377 ألف برميل يوميا في النصف الأول من 2018، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.



وأظهرت البيانات أن الناقلة سونانجول كابيندا غادرت الأسبوع الماضي ميناء فالديز في آلاسكا حاملة شحنة من خام آلاسكا نورث سلوب، ومن المتوقع أن تصل في السادس من يونيو حزيران إلى قينجداو، وهو مركز لمصاف نفطية مستقلة في شرق الصين.



ولم يعرف حتى الآن من الذي باع الشحنة. وامتنعت شركتا اكسون موبيل وبي.بي اللتان تنتجان النفط في آلاسكا عن التعقيب.



وقال محللون ان الناقلة قد يجري تحويل مسارها قبل أن تصل إلى الصين، لكن إشاراتها الملاحية التي تحدد وجهتها في الصين وثلاث شحنات أبحرت من موانئ أميركية أخرى إلى الصين منذ أبريل يشيران إلى ان النفط سيصل إلى العملاق الاقتصادي الآسيوي.



وقال مصدر تجاري إن الشحنات من آلاسكا إلى الصين "من المرجح أن تصبح أكثر ندرة مع تفاقم الحرب التجارية".