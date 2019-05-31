شركات تأمين وشحن نفطية تدرس مخاطر النقل البحري

قال رئيس اتحاد صناعة البترول الياباني اليوم الجمعة، إن تكاليف شراء النفط الخام من الشرق الأوسط قد تزيد مع اتساع نطاق التأمين من مخاطر الحرب على السفن المبحرة بالمنطقة ليشمل تلك العاملة قبالة سواحل الإمارات وسلطنة عمان.

وتعد اليابان رابع أكبر مستورد للنفط في العالم وتشتري 90% من خامها من الشرق الأوسط، حسبما تظهره البيانات الحكومية.



وضع وكلاء الشحن الآسيويون وشركات التكرير السفن المتجهة إلى الشرق الأوسط في حالة تأهب ويتوقعون زيادة محتملة في أقساط التأمين البحري إثر الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط ومنشآت خطوط أنابيب سعودية في وقت سابق من مايو.

وقال تاكاشي تسوكيوكا رئيس اتحاد البترول الياباني للصحفيين خلال إيجاز إن لويدز البريطانية أخبرتهم أن نطاق تغطية التأمين من الحرب على السفن النفطية ستجري توسعته ليشمل الفجيرة الإماراتية وخليج عمان بدءا من 31 مايو.

وقال إنهم سيتلقون سعر التأمين من مخاطر الحرب على السفن في وقت لاحق، وإن التأمين على الشحنات لم يتغير.



وقال تسوكيوكا "تكلفة شراء النفط من الشرق الأوسط لم ترتفع كثيرا حتى الآن، لكن إذا وقع أي صراع، فإنه سيرفع التكلفة ويؤثر على سلامة النقل".