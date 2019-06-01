معلومات الطاقة: إنتاج النفط الأميركي يقترب من مستوى قياسي

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الجمعة في تقرير شهري إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار 241 ألف برميل يوميا، أو 2.1%، في مارس آذار إلى 11.905 مليون برميل يوميا وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى له على الإطلاق.



وأضافت إدارة المعلومات أن الزيادة الشهرية في إنتاج النفط الأميركي من رقم معدل بلغ 11.664 مليون برميل يوميا في فبراير شباط، جاءت في أعقاب انخفاض في يناير كانون الثاني وفبراير شباط، بحسب ما ورد في "رويترز".



وسجل الإنتاج الشهري للخام الأميركي مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 11.966 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول.

وجاءت معظم الزيادة في الإنتاج في مارس آذار من الحقول البحرية الاتحادية في خليج المكسيك حيث ارتفع الإنتاج 11.1% إلى 1.907 مليون برميل يوميا، ونورث داكوتا حيث صعد الإنتاج 3.2% إلى 1.352 مليون برميل يوميا.

لكن الإنتاج في تكساس، أكبر ولاية منتجة للنفط، تراجع 0.1% إلى 4.873 مليون برميل يوميا.



وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مجمل الطلب الأميركي على النفط انخفض 1.8%، أو 369 ألف برميل يوميا، إلى 20.204 مليون برميل يوميا في مارس آذار من مستواه قبل عام مع تراجع شهية المستهلكين للبنزين والديزل.



وقالت إدارة المعلومات إن الطلب على البنزين في مارس آذار هبط 2.9%، أو 272 ألف برميل يوميا على أساس سنوي، إلى 9.17 مليون برميل يوميا بينما انخفض الطلب على نواتج التقطير 0.3%، أو 14 ألف برميل يوميا، إلى 4.15 مليون برميل يوميا.