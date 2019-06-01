"النفط العراقية": حالة الطوارئ في حقل مجنون "انتهت"

أعلن وزير النفط العراقي ثامر الغضبان اليوم السبت، رفع حالة الطوارئ التي كانت معلنة في حقل مجنون النفطي في جنوب البلاد بسبب السيول.

وأفاد الوزير، في بيان نشرته وزارة النفط على موقعها الإلكتروني، أن السيول لم تؤثر على الإنتاج في الحقل الذي ينتج 240 ألف برميل يوميا.

وأضاف أن حالة الطوارئ أعلنت كتدبير احترازي بسبب السيول التي اجتاحت المنطقة خلال الشتاء والربيع.

وتولت شركة نفط البصرة الحكومية العمليات في الحقل بعد انسحاب شركة رويال داتش شل في العام الماضي.

وأعلن العراق خططا لزيادة الإنتاج في حقل مجنون إلى 450 ألف برميل يوميا في عام 2021.

وكان مسؤولان نفطيان أبلغا وكالة "رويترز" الخميس، أن صادرات النفط الخام من موانئ جنوب العراق على الخليج ارتفعت إلى 3.454 مليون برميل يومياً منذ بداية مايو.

وكانت الصادرات من حقول نفط البصرة بالجنوب بلغت 3.354 مليون برميل يوميا في أبريل من 3.254 مليون برميل يومياً في الشهر الذي سبقه.

وقال مسؤول يشرف على عمليات تصدير النفط: "لدينا القدرة على ضخ مزيد من النفط لكننا حريصون على احترام اتفاق خفض أوبك".

وينتج العراق دون طاقته القصوى البالغة قرابة خمسة ملايين برميل يومياً، بما يتماشى مع اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين آخرين لكبح المعروض ودعم الأسعار.

ووافق العراق عضو "أوبك" على خفض الإنتاج إلى 4.512 مليون برميل يومياً.

ويُصدر معظم نفط العراق عبر مرافئه الجنوبية. وتشكل صادرات الخام ما يزيد عن 95% من الإيرادات الحكومية.