أكبر منتج للنفط غرب أوروبا يتجنب خسارة 11% من إنتاجه

أعلن اتحاد النفط والغاز النرويجي أن عمال نفط نرويجيين توصلوا إلى اتفاق بشأن الأجور مع أرباب العمل، اليوم الثلاثاء، ليتجنبوا إضراباً كان من شأنه خفض الإنتاج بمقدار 440 ألف برميل يومياً من المكافئ النفطي.

وأعلن الاتحاد قبل المفاوضات أن تسعة حقول بحرية إجمالا مُعرضة لخطر الإغلاق في حالة حدوث الإضراب.

ويعادل إنتاج هذه الحقول نحو 11% من الإنتاج اليومي لأكبر منتج للبترول في غرب أوروبا.

وقال اتحاد النفط إن العاملين سيحصلون في المتوسط على زيادة في الأجور نسبتها 2.3%، بما يتماشى مع ما حصلت عليه نقابتا عمال في وقت سابق.

لكن نقابة ليديرن التي هدد أعضاؤها بالإضراب قالت إنها تتوقع أن يحصل العمال على مكاسب أكثر في المحادثات القادمة مع الشركات التي يعملون بها، بينما أكدت تجنب تهديد الإضراب.