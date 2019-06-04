روسيا تعتزم بدء التنقيب عن النفط في كردستان العراق

ذكرت وكالة تاس للأنباء نقلاً عن إيجور سيتشن الرئيس التنفيذي لشركة "روسنفت" الروسية، قوله إن شركة النفط العملاقة تعتزم بدء التنقيب في إقليم كردستان العراق خلال العام الجاري.

كما نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء، أن الشركة لا تتوقع تراجعاً كبيراً في إنتاجها من مشروعات مشتركة مع شركة النفط الحكومية في فنزويلا بي.دي.في.إس.إيه هذا العام.

من ناحية أخرى، قال مصدران مطلعان على بيانات رسمية اليوم الثلاثاء، إن متوسط إنتاج روسيا النفطي بلغ 10.87 مليون برميل يومياً، في الفترة من الأول إلى الثالث من يونيو، انخفاضاً من متوسط قدره 11.11 مليون برميل يومياً في مايو.

وإنتاج النفط في أول ثلاثة أيام من يونيو، هو الأقل منذ منتصف 2016 وفقاً لحسابات "رويترز".