النفط يرتد نزولاً بعد ارتفاع مفاجئ لمخزونات أميركا

استأنفت أسعار النفط نزولها، اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع غير متوقع في المخزونات الأميركية وتعليقات من رئيس شركة روسنفت الروسية الحكومية المنتجة للنفط تشكك في جدوى الاتفاق مع أوبك على خفض الإمدادات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 42 سنتا أو 0.7% إلى 61.55 دولار للبرميل. وارتفعت عقود برنت 1.1% أمس الثلاثاء، بعد هبوطها بنحو 13% في الجلسات الأربع السابقة.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 48 سنتا أو 0.9% إلى 53 دولاراً للبرميل. وأغلق الخام الأميركي مرتفعاً 0.4% أمس الثلاثاء.

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وسجلت أسعار النفط هبوطا حادا بفعل مخاوف من تباطؤ الطلب العالمي، لكنها تلقت دعماً أمس الثلاثاء بعد صعود أسواق الأسهم العالمية بدعم من آمال خفض أسعار الفائدة الأميركية.

وارتفعت مخزونات الخام الأميركية على غير المتوقع الأسبوع الماضي، بينما زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير أكثر من المتوقع، بحسب ما قاله معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء.

وزادت مخزونات الخام 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 مايو إلى 478 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين التي أشارت إلى انخفاض قدره 849 ألف برميل يومياً.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية البيانات الرسمية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وللحيلولة دون حدوث تخمة في الإمدادات ودعم الأسعار، تعكف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بما في ذلك روسيا على كبح الإنتاج منذ بداية العام.

ويعتزم المنتجون اتخاذ قرار في وقت لاحق هذا الشهر أو أوائل يوليو، بخصوص ما إذا كانوا سيواصلون تقييد الإمدادات.

ومما يبرز المخاوف من تخمة المعروض، قول إيجور سيتشن رئيس شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت إن روسيا يجب أن تضخ كيفما تشاء، وإنه سيطلب تعويضاً من الحكومة إذا جرى تمديد التخفيضات.