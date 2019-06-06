بعد أزمة "النفط الملوث"..روسيا تريد تعويض إنتاجها

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إن موسكو ستستطيع تعويض التخفيضات الحالية في إنتاجها النفطي بحلول نهاية العام الحالي.

وذكر نوفاك أن توقعات إنتاج النفط الروسي لعام 2019 تظل كما هي دون تغيير، وأن بلاده ستحسب الأضرار والتعويضات عن تلوث النفط في خط أنابيب "دروجبا" خلال الصيف.

يشار إلى أن خط أنابيب دروجبا الروسي الممتد إلى أوروبا وميناء أوست لوجا، تعرض للتلوث بالكلوريد العضوي، الذي يمكن أن يضر بمعدات التكرير.

ويتوخى المشترون الحذر لأن خام الأورال الملوث يحتاج للتخزين في صهاريج وتخفيفه عدة مرات بالنفط النظيف لتقليص محتوى الكلوريد العضوي كي لا يضر بمعدات التكرير.

ويمكن أن يسبب الكلوريد العضوي في النفط الخام الصدأ والتآكل ويدمر وحدات التكرير.

وأظهرت حسابات لرويترز أن روسيا عانت نقصا قيمته مليار دولار في إيرادات التصدير في أول أسبوعين من مايو الجاري، بعد اكتشاف النفط الملوث الذي عطل التدفقات عبر خط أنابيب ممتد إلى أوروبا.

وقال اقتصاديون إن التكلفة النهائية للتلوث قد تكون أعلى بعدة أضعاف، لكن يبدو من المستبعد في هذه المرحلة أن يضر ذلك بآفاق النمو الهشة بالفعل في البلاد أو أن يزعزع الروبل.