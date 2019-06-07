روسيا تتوقع تعافي إنتاج النفط بعد تراجعه في يونيو

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إن إنتاج بلاده من النفط سينخفض في يونيو لكنه سيتعافى بعده.

وتراجع متوسط إنتاج النفط الروسي لأدنى مستوياته في ثلاث سنوات عند 10.87 مليون برميل يوميا بين الأول والثالث من يونيو، حسب ما ذكر مصدران مطلعان على بيانات رسمية يوم الثلاثاء.

وقال نوفاك عندما سئل عن هذا التراجع "أعتقد أنه وضع لن يتجاوز يونيو".

وعزا التراجع إلى أسباب من بينها التلوث في خط الأنابيب دروجبا، فضلا عن أعمال صيانة في مصافي تكرير النفط.

وقال ردا على سؤال عن سبب تراجع الإنتاج الروسي إلى ما دون المستوى المتفق عليه في إطار اتفاق الإنتاج العالمي "جزئيا، يرجع هذا إلى عملية استعادة جودة (النفط) في خط الأنابيب".

وأبلغ الصحافيين على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي العالمي "هذا ضروري لتسريع عملية التنظيف".

وكان نوفاك قال في وقت سابق أمس الخميس، إن موسكو ستكون قادرة على تعويض الانخفاضات الحالية في إنتاجها النفطي بحلول نهاية العام.