أكبر مستورد للنفط عالميا يقلص وارداته بسبب عقوبات إيران

أظهرت بيانات الجمارك أن واردات الصين من النفط الخام انخفضت 8% في مايو، من أعلى مستوى على الإطلاق الذي سجلته في الشهر السابق، في وقت قلصت بكين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وارداتها من إيران في ظل تشديد العقوبات الأميركية على طهران.

وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك، اليوم الاثنين، أن واردات الصين من النفط الخام تراجعت إلى 40.23 مليون طن في مايو، من 43.73 مليون طن في أبريل.

وتظهر حسابات رويترز أن ذلك يعادل 9.47 مليون برميل يومياً، بانخفاض نسبته 11% مقارنة مع أبريل، وذلك بفعل انخفاض الواردات من إيران، وفي وقت جرى إغلاق عدد من مصافي النفط الحكومية الكبيرة لإجراء أعمال صيانة دورية.

وبدأت الصين تقليص وارداتها من الخام الإيراني في مايو، في مواجهة تشديد العقوبات الأميركية على مبيعات طهران النفطية.

وعززت الصين بدلاً من ذلك المشتريات من موردين آخرين في الشرق الأوسط، مثل السعودية والعراق والإمارات وكذلك من البرازيل.

لكن واردات الصين من النفط في أول خمسة أشهر من 2019 بلغت إجمالاً 205 ملايين طن، بارتفاع 7.6% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

في غضون ذلك، تباطأت أيضا صادرات الصين من المنتجات النفطية في مايو/أيار إلى 4.49 مليون طن انخفاضا من 6.17 مليون طن في أبريل/نيسان، وفقا لما أظهرته بيانات جمركية.

وبلغت صادرات المنتجات النفطية في أول خمسة أشهر 27.09 مليون طن ارتفاعا من 25.55 مليون طن في نفس الفترة من عام 2018.

واستمر إجمالي واردات الصين من الغاز، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال والواردات عبر خطوط الأنابيب، في الانخفاض قبل الصيف.

وأظهرت البيانات أن واردات الغاز بلغت 7.56 مليون طن في مايو/أيار، مرتفعة 3.6 بالمئة مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي لكنها منخفضة قليلا من 7.65 مليون طن في أبريل/نيسان.