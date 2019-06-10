الفالح: روسيا الوحيدة التي لم تقرر بعد تمديد اتفاق أوبك

ذكرت وكالة "تاس للأنباء، اليوم الاثنين، أن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال إن روسيا هي مُصدر النفط الوحيد الباقي الذي لم يتخذ قرارا بعد بشأن الحاجة إلى تمديد اتفاق الإنتاج العالمي بين أوبك وحلفائها حتى نهاية العام.

كما قال الفالح من موسكو اليوم إنه ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك ربما تكون لديهما فرصة أخيرة لبحث الاتفاق هذا الشهر في اجتماع مجموعة العشرين في اليابان قبل أن تعقد أوبك وحلفاؤها اجتماعا بشأن سياسة الإنتاج في فيينا.

وأضاف الفالح أن أرامكو السعودية ترغب في توقيع اتفاق مع نوفاك بشأن مشروع الغاز الطبيعي المسال-2 بالقطب الشمالي، وإنه يأمل في أن توافق نوفاك على عرض أرامكو.

وتابع "إن الاستثمارات في مشاريع أو حقوق ملكية بشركة سيبور الروسية للبتروكيماويات قد تهم المملكة، وإن أرامكو السعودية تدرس أيضا مشاريع الغاز الطبيعي المسال لروسنفت وجازبروم".