ما حقيقة زيادة أسعار الوقود والمحروقات في مصر؟

فيما يترقب المصريون إعلان زيادات جديدة في أسعار المحروقات، خاصة البنزين والسولار والغاز، نفت وزارة المالية المصرية إصدار أي بيانات صحافية تتعلق بأسعار المشتقات البترولية أو الوقود.

وكان من المتوقع عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك الماضي، أن تقوم الحكومة المصرية برفع أسعار المحروقات والوقود، في إطار تنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي تشرف عليه مؤسسات دولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، ما يشير إلى موجة جديدة من ارتفاعات الأسعار ستواجه المصريين خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الوزارة في بيان حديث، أن هناك من انتحل اسم الوزارة واستخدم "اللوغو" الخاص بها لإنشاء صفحة مزيفة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تبث الشائعات والأكاذيب بهدف نشر البلبلة وإثارة الرأي العام وتضليل المواطنين.

وأوضحت وزارة المالية في بيانها، أنه يجرى حاليًا تتبع صاحب الصفحة المزيفة، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية لمحاسبته، وغلق هذه الصفحة المزيفة.

كما ناشدت وزارة المالية وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية، عدم الالتفات لمثل هذه الصفحات الإلكترونية المشبوهة التي تختلق الشائعات وتروج الأكاذيب لإثارة البلبلة في المجتمع.

وأكدت الوزارة أنها تمتلك بالفعل صفحات إلكترونية رسمية على موقعي "تويتر" و" فيسبوك"، إضافة إلى موقعها الإلكتروني، حيث تنشر من خلالها جميع البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الوزارة وسياساتها وتطورات المؤشرات المالية للاقتصاد المصري.