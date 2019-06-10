تحذيرات روسية من تراجع النفط لـ 30 دولاراً.. لهذا السبب

قال ألكسندر #نوفاك وزير الطاقة الروسي، اليوم الاثنين، إنه لا يمكن أن يستبعد تصور هبوط أسعار #النفط إلى 30 دولارا للبرميل إذا لم يتم تمديد اتفاق النفط العالمي.

وأضاف نوفاك أن هناك مخاطر كبيرة بحدوث فائض في #الإمدادات في السوق، وأن #موسكو بحاجة لمراقبة سوق النفط بصورة أكبر كي يتسنى اتخاذ قرار متوازن في يوليو/تموز.

وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، الذي يزور موسكو لإجراء محادثات مع نظيره الروسي، إنه يجري تبني خطوات لمنع حدوث انخفاض حاد لأسعار النفط.

وأوضح الفالح أن روسيا هي مُصدر النفط الوحيد الباقي الذي لم يتخذ قرارا بعد بشأن الحاجة إلى تمديد اتفاق الإنتاج العالمي بين أوبك وحلفائها حتى نهاية العام.

اتفاق نهاية الشهر الحالي

من جهته، قال نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين، إن الدول المشاركة في اتفاق عالمي لتخفيضات إنتاج النفط ستتوصل إلى قرار موحد بشأن ما سوف يحدث بعد انتهاء الإنفاق الحالي في نهاية يونيو/حزيران.

وتابع سوروكين في مقابلة مع رويترز أن التعاون بين أعضاء الاتفاق الحالي الذي يضم أوبك وعددا من المنتجين المستقلين الكبار بقيادة روسيا، سوف يستمر في جميع الأحوال.

وذكر أن القرار بشأن مستقبل الاتفاق سيُتخذ بناء على ما إذا كانت سوق النفط العالمية متوازنة. وأضاف أن الوضع في سوق النفط العالمية سيكون أكثر وضوحا بحلول موعد اجتماع مجموعة العشرين في أوساكا المقرر في نهاية يونيو/حزيران.

وقال على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ الأسبوع الماضي، إن أحد العوامل السوقية التي يجب وضعها في الاعتبار وضع العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وأضاف في التصريحات التي جرى السماح بنشرها اليوم الاثنين: "سنتخذ القرار بناء على ما تحتاجه السوق. سنتخذ قرارا موحدا وفي كل الأحوال سيستمر التعاون".