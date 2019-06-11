برنت يرتفع فوق 62 دولاراً للبرميل مع صعود أسواق المال

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مقتدية بصعود الأسواق المالية ومتلقية الدعم من توقعات بأن أوبك وحلفائها سيُبقون على قيود الإمدادات.



وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت لشهر أقرب استحقاق 62.71 دولار للبرميل مرتفعة 42 سنتا أو 0.7% مقارنة مع سعر إغلاق أمس الاثنين.



وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53.85 دولار للبرميل مرتفعة 59 سنتا أو 1.1% مقارنة مع سعر التسوية السابقة.



ونزلت الأسعار نحو 1% في الجلسة السابقة وتراجعت العقود الآجلة للخام بنحو 20% من أقل مستوى في 2019 التي سجلتها في أواخر أبريل، منخفضة بفعل تراجع اقتصادي واسع النطاق بدأ في التأثير على استهلاك النفط.



وقال متعاملون إن العقود الآجلة للخام ارتفعت اليوم بفعل صعود الأسواق المالية بصفة عامة وبعد أن خففت بكين قواعد تمويل لوقف تراجع الاقتصاد.



وعلى جانب الإنتاج، قالت روسيا أمس الاثنين إنها قد تؤيد تمديد تخفيضات الإمدادات السارية منذ يناير كانون الثاني، محذرة من أن أسعار النفط قد تهبط إلى 30 دولارا للبرميل إذا ضخ المنتجون نفطا أكثر من اللازم.



وتكبح منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين المستقلين بما في ذلك روسيا، مجموعة أوبك+، الإمدادات منذ بداية العام لدعم الأسعار.



ومن المقرر أن تجتمع أوبك+ في أواخر يونيو أو أوائل يوليو لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج لبقية العام.