شركة نفط يابانية تبيع الخام الكويتي من احتياطياتها

قالت مصادر تجارية اليوم الثلاثاء، إن إم.إي.تي.آي اليابانية باعت 270 ألف كيلولتر (1.7مليون برميل) من خام الخفجي الكويتي الثقيل من احتياطياتها البترولية الاستراتيجية.

وأضافت المصادر أن الشحنة بيعت إلى شركة "ماروبيني" اليابانية للتجارة بعلاوة نحو 11 سنتاً للبرميل إلى سعر البيع الرسمي للخام.

وسيتم تحميل الشحنة في الفترة بين 25 يوليو و30 سبتمبر من منشأة "شيبوشي" لتخزين احتياطيات البترول الاستراتيجية في كاجوشيما.

وقال أحد المصادر إن ماروبيني ربما تبيع الشحنة إلى مستخدم نهائي في كوريا الجنوبية والهند، إذ إن طلب اليابان منخفض بسبب أعمال صيانة للمصافي.