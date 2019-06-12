الجزائر تصدر الغاز للبرتغال لـ10 سنوات أخرى

مدّدت الجزائر والبرتغال، أمس الثلاثاء، اتفاقاً يعود إبرامه إلى 25 سنة، لتصدير الغاز بحجم 2,5 مليار متر مكعب سنوياً لمدة عشر سنوات أخرى، بحسب ما أفادت الشركة الجزائرية للمحروقات "سوناطراك".

وذكر بيان للشركة نشرته على موقعها الإلكتروني "وقعت سوناطراك والشركة البرتغالية "غالب" اتفاقيات لتزويد السوق البرتغالية بالغاز الطبيعي الجزائري بحجم 2,5 مليار متر مكعب سنويا".

وأضاف البيان أن سوناطراك والشركة البترولية البرتغالية "غالب" قرّرتا "تمديد شراكتهما التاريخية لمدة 10 سنوات إضافية"، موضحاً أن "عقد بيع وشراء الغاز الطبيعي يربط الشركتين منذ سنة 1994".

وبالنسبة لسوناطراك، فإن هذه الاتفاقيات تضعها "كمورد رئيسي لشبه الجزيرة الإيبيرية".

وبلغت صادرات الغاز الطبيعي الجزائري في سنة 2018 ما يعادل 15,5 مليار متر مكعب، 75% منها عن طريق أنابيب الغاز، و25% في ناقلات غاز، بحسب الشركة الجزائرية.

ويتم تصدير الغاز بثلاثة خطوط أنابيب، الأول نحو إيطاليا مروراً بتونس، والثاني يربط الجزائر بإسبانيا عبر المغرب، أما خط الأنابيب الثالث فيربط الجزائر مباشرة بإسبانيا عبر البحر الأبيض المتوسط.

وتعتبر أوروبا السوق الرئيسية للغاز الجزائري، خاصة إيطاليا بنسبة 35%، تليها إسبانيا بنسبة 31%، ثم تركيا بنسبة 8,4%، وأخيراً فرنسا بنسبة 7,8%.