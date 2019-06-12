توقعات نمو إنتاج الغاز الأميركي والطلب لمستويات قياسية

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير توقعاتها للمدى القصير، إن إنتاج الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي الجاف سيزيد إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 90.60 مليار قدم مكعبة يوميا في 2019 من ذروة 83.40 مليار قدم مكعبة يوميا المسجلة العام الماضي.

وكان توقع إدارة المعلومات السابق 90.27 مليار قدم مكعبة يوميا للعام 2019 في تقرير مايو.

وتوقعت الإدارة أيضا ارتفاع استهلاك الولايات المتحدة من الغاز إلى أعلى مستوى له على الإطلاق ليسجل 84.17 مليار قدم مكعبة يوميا في 2019 من ذروة 82.08 مليار قدم مكعبة يوميا في 2018.

وكان الطلب المتوقع للعام 2019 في تقرير مايو أقل عند 84.07 مليار قدم مكعبة يوميا.