شفافية أرامكو تبرز أداء مشاريعها العملاقة بالعالم

اعتبر المستشار الاقتصادي والنفطي الدكتور محمد الصبان، أن عرض بيانات شركة أرامكو المالية، وتدشين منصات خاصة بعلاقات ومعلومات المستثمرين، تعكس الشفافية المنسجمة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأشار الصبان في مقابلة مع "العربية" إلى البيانات المالية، والتفاصيل المرفقة بها، والتي أظهرت تحقيق أرامكو أرباحاً سنوية خلال عام 2018 بنحو 111 مليار دولار، وهو ما يشكل ارتفاعاً بـ46% عن أرباح 2017. كما أعلنت أرامكو إيرادات للعام الماضي قاربت 356 مليار دولار بنمو سنوي 35%.

موضوع يهمك قالت شركة النفط السعودية "أرامكو" وسيمبرا إنرجي الأميركية، اليوم الأربعاء، إن "أرامكو" أبرمت اتفاقاً مدته 20 عاماً لشراء... صفقة غاز بين "أرامكو" و"سيمبرا" الأميركية لـ20 عاماً طاقة

وأكد أهمية هذه البيانات في إظهار الأداء التشغيلي لأضخم شركة سعودية، والتي تعد المزود الأكبر للنفط، وصاحبة الاحتياطي الأكثر ملائمة للأسواق في العالم، موضحاً أن فنزويلا تتمتع بأكبر احتياطي نفطي، لكن احتياطي النفط السعودي يتفوق بنوعيته، حيث الطلب في الأسواق على الزيت المتوسط والخفيف والخفيف جدا مقارنة مع الاحتياطي الثقيل لفنزويلا.

كما أشار الصبان إلى امتلاك شركة أرامكو لشركة "موتيفا انتربرايزس" بالكامل وهي الشركة المالكة لمصفاة نفط "بورت آرثر"، التي تعد الأكبر في الولايات المتحدة، بجانب مشاريع عملاقة أخرى لأرامكو بالعالم لم تبدأ بعد منها مصفاة في باكستان والهند وهناك مصافٍ بدأت مشاريعها مملوكة لأرامكو في مختلف أنحاء العالم، معتبراً أن هذه المشاريع ستزيد من هامش الأرباح وتظهر أثر توسعات أرامكو في مجال المصافي عالمياً.

وقال إن أرامكو تنتج حوالي 13.8 مليون برميل يوميا من المواد الخام، منها 10.3 مليون برميل يومياً من النفط والباقي من المكثفات والمواد الأخرى.

يشار إلى أن البيانات المعلنة من أرامكو تظهر زيادة أصولها إلى 359 مليار دولار العام الماضي، مرتفعة من 294 مليار دولار في 2017.