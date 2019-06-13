أسعار النفط تقفز 4.5% بعد استهداف ناقلتين بخليج عُمان

صعدت أسعار النفط اليوم الخميس بعدما قالت وحدة تابعة للأسطول الملكي البريطاني إنها على علم بحادث يتعلق بناقلة في خليج عمان بالقرب من سواحل إيران.



وذكرت تقارير أن النيران اشتعلت في ناقلة في خليج عمان بعد هجمات تخريبية استهدفت ناقلات في وقت سابق بالقرب من إمارة الفجيرة، أحد أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود في العالم ويقع خارج مضيق هرمز القريب.

ونقلت صحيفة نرويجية تأكيد "شركة فرونت لاين" أن الناقلة "فرونت ألتير" مشتعلة في خليج عمان.

وارتفع خام برنت أكثر من 4.5% ليصل إلى 62.44 دولار للبرميل بعد ورود أنباء عن حادث شحن في خليج عمان، فيما صعد الخام الأميركي 4.25% إلى 53.23 دولار للبرميل.

إلى ذلك، أصدرت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، التي تديرها البحرية البريطانية، وضع حالة التأهب، في وقت مبكر يوم الخميس. ولم توضح الأسباب، لكنها قالت إنها تجري تحقيقاً في الأمر.

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ونقل موقع "بلومبيرغ" عن مسؤول بميناء الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة قوله إن النار اشتعلت بناقلة نفط بعد أن تم تحميلها بالنفط من أبوظبي قبل إبحارها.

وقال الكوماندر جوشوا فراي، المتحدث باسم الأسطول الخامس الأميركي ومقره البحرين إن قيادته على "علم" بوقوع حادث في المنطقة. ورفض الإفصاح عن المزيد. وقال لـ"أسوشييتد برس": "نحن نعمل على الحصول على تفاصيل".

وجاء الحادث فيما زعمت وسائل إعلام إيرانية - دون أن تقدم أي دليل - وقوع انفجار في المنطقة استهدف ناقلات نفط.

يأتي التحذير البحري، اليوم الخميس، بعدما وصفته الولايات المتحدة بالهجمات الإيرانية على 4 ناقلات نفط قريبة قبالة ساحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة. وتنفي إيران تورطها.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية ناطقة باللغة العربية، عن مصادر محلية في سلطنة عُمان، سماع دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية داخل مياه بحر عُمان، وأنه قد تم طلب المساعدة من خفر السواحل العُماني والباكستاني.

وأضافت أنه طبقاً للتحقيقات الجارية فإنه قد تم استهداف ناقلتي نفط. وقد أعلنت الأنباء التكميلية أن هاتين الناقلتين كانتا من الناقلات العملاقة التي كانت تحمل النفط الخام من الخليج العربي.

كما أعلنت مصادر محلية باكستانية عن سماعها دويّ الانفجارات.