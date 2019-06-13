حالة هلع تدفع "عملاقتي نقل النفط" لتعليق الحجوزات إلى الخليج

قال ثلاثة وسطاء شحن إن شركتي دي.إتش.تي هولدنجز وهيدمار المالكتين لناقلات نفط علقتا الحجوزات الجديدة إلى الخليج عقب هجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان اليوم الخميس.



وتملك دي.إتش.تي أسطولا كبيرا من الناقلات العملاقة، في حين تملك هيدمار مجموعة واسعة من ناقلات النفط.

وقال مصدر إن الشركتين علقتا عروض سفنهم من فئة سويزماكس القادرة على نقل مليون برميل وعلى ناقلاتهم العملاقة أيضا. ولم ترد الشركتان حتى الآن على طلب للتعليق.

من جهتها، قالت رابطة ناقلات النفط "إنترتانكو" إن هناك مخاوف متنامية بشأن سلامة السفن وأطقمها المبحرة عبر مضيق هرمز بعد تعرض سفينتين لهجمات في خليج عمان.



ودفع الهجوم أسعار النفط للصعود 4.5 % ، بعد شهر من تضرر 4 ناقلات أخرى في نفس المنطقة.

وأفاد رئيس مجلس إدارة إنترتانكو في بيان باولو داميكو "عقب هجومين على سفينتي أعضاء هذا الصباح، يساورني قلق شديد بشأن سلامة أطقمنا عبر مضيق هرمز".

وأضاف "نحتاج إلى أن نتذكر أن نحو 30% من النفط الخام (المنقول بحرا) في العالم يمر بالمضايق. إذا أصبحت المناطق البحرية غير آمنة، فإن الإمدادات للعام الغربي بأكمله قد تتعرض للتهديد".

وتمثل رابطة إنترتانكو الجزء الأكبر أسطول الناقلات المستقلة في العالم.