خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2" الروسي تحت مجهر ترمب

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إنه يدرس عقوبات بشأن مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم 2 الروسي، وحذر ألمانيا من الاعتماد على روسيا في الطاقة.



وأثار نورد ستريم 2 انقساما في الاتحاد الأوروبي إذ ترى دول شرق أوروبا والدول الاسكندنافية ودول البطليق أن مشروع خط الأنابيب، وهو قيد الإنشاء حاليا، يمثل اعتماداً متزايداً للاتحاد على موسكو في حين أن دول شمال أوروبا، وخصوصا ألمانيا، تعطي أولوية للفوائد الاقتصادية.



وسيمتد خط الأنابيب نورد ستريم 2 لمسافة 1225 كيلومتراً من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.



وقال وزير الطاقة الأميركي ريك بيري الشهر الماضي إن مشروع قانون للعقوبات يفرض قيوداً شديدة على الشركات التي تشارك في المشروع من المنتظر أن يعلن عنه في المستقبل القريب.