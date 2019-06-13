مؤسسة النفط الليبية: قد نجلي الموظفين من ميناء رأس لانوف

قالت مؤسسة النفط الليبية إنها قد تجلي موظفيها من ميناء رأس لانوف.

وأعربت المؤسسة عن قلقها الشديد إزاء الوجود العسكري في مرفأ رأس لانوف لتصدير النفط.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن عددًا من السفن الحربية الليبية استخدمت الميناء النفطي، بينما دخل عسكريون إلى ميناء "السدرة" المجاور، ولم تذكر المسؤول عن ذلك.

ويسيطر الجيش الوطني الليبي على الموانئ النفطية والحقول في البلاد، لكن من الناحية العملية ترك إدارتها للمؤسسة الوطنية للنفط، لأن المشترين الأجانب يريدون التعامل مع المؤسسة التي يعرفونها منذ عشرات السنين.

ويقع مقر "المؤسسة الوطنية للنفط" في طرابلس، وقد سعت للبقاء بعيدًا عن الصراع بين الحكومتين لتتعامل مع صادرات النفط والغاز التي تمثل شريان الحياة لليبيا.

وتسلم "المؤسسة الوطنية للنفط" عائدات التصدير لبنك طرابلس المركزي الذي يعمل بشكل أساس مع حكومة طرابلس، ولكن يدفع -أيضًا- رواتب بعض موظفي الحكومة في شرق ليبيا التي يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي.