توقعات بارتفاع إنتاج النفط الكندي 1.4% سنويا خلال 2035

توقعت الجمعية الكندية لمنتجي البترول أن إنتاج النفط في كندا سينمو بنسبة 1.4% سنويا حتى عام 2035، مخفضة بشدة تقديراتها التي كانت أصدرتها قبل خمس سنوات بسبب قيود ناتجة عن نقص في خطوط الأنابيب الجديدة ولوائح تنظيمية غير فعالة.



وأضافت الجمعية التي مقرها كالجاري أن الإنتاج سيرتفع إلى 5.86 مليون برميل يوميا بحلول 2035، بزيادة قدرها 1.27 مليون برميل يوميا من المستويات الحالية، وهو ما يمثل زيادة سنوية 1.4%.



ويقل ذلك المعدل للنمو بنسبة 50% عن التوقعات التي كانت الجمعية قد أصدرتها في 2014.



وتملك كندا ثالث أكبر احتياطيات النفط الخام في العالم لكن صناعتها للطاقة تجد صعوبة في التعافي من انهيار أسعار النفط العالمية في 2015/2014.



وتوقعت الجمعية أيضا أن الاستثمار الرأسمالي في صناعة النفط والغاز الكندية سيهبط إلى 37 مليار دولار كندي (27.76 مليار دولار أميركي) في 2019، مقارنة مع 81 مليار دولار كندي في 2014.