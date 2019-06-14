هل تصل روسيا وأوكرانيا لتسوية بشأن عبور الغاز لأوروبا؟

قال الاتحاد الأوروبي وروسيا إنهما يأملان في التوصل إلى حل مع سلطات كييف لتمديد العمل بعقد قائم بشأن عبور الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

وصرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إثر اجتماعه بالمفوض الأوروبي المكلف بالطاقة ماروس سيفكوفيتش "أن روسيا على استعداد لاستئناف إمدادات الغاز عبر أوكرانيا وتأمين تزويد المستهلكين الأوروبيين. نحن على استعداد لتمديد العقد وفق الشروط القائمة"، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

من جهته قال المفوض الأوروبي "نرى أننا لسنا بحاجة إلى خطة بديلة لأننا توصلنا دائما إلى حلول جيدة بناءة" بهذا الشأن.

وينتهي مفعول عقد عبور الغاز بين روسيا وأوكرانيا في نهاية 2019، ولم يتوصل البلدان المتنازعان إلى الاتفاق على ما بعد نهاية 2019.

ومع نهاية هذا العام، من المقرر أن يدخل خطا أنابيب الغاز الألماني الروسي نورد ستريم2 والتركي الروسي تركش ستريم الخدمة، وهما يتفاديان الأراضي الأوكرانية. وهذا سيحرم كييف من عائد مالي مهم وسلاح مؤثر في مواجهة روسيا.

وتهدد واشنطن المعارضة لخط الأنابيب نورد ستريم2، بفرض عقوبات. ويدعم الرئيس الأوكراني هذا الموقف، وكان طالب في نهاية مايو بعقوبات اقتصادية أميركية جديدة ضد روسيا.

وقال الوزير الروسي إن موسكو تأمل "أن تثبت السلطات الأوكرانية الجديدة اعتمادها مقاربة براغماتية بشأن استمرار عبور الغاز أراضيها بعد 2019"، واصفا العقوبات الأميركية "الأحادية" بأنها "غير مقبولة".

وأضاف "أن المباحثات لا يمكن أن تنجح إلا إذا سعينا إلى تسوية".

وكان حجم الغاز الروسي العابر لأوكرانيا قد تراجع بشكل كبير في 2011 مع افتتاح خط أنابيب الغاز نورد ستريم1 الذي يربط روسيا بألمانيا عبر البلطيق.

ويعود ذلك التراجع إلى سلسلة "حروب الغاز" الروسية الأوكرانية التي أحدثت بلبلة في تزويد أوروبا في سنوات الألفين.

وأكدت روسيا مع ذلك مرارا استعدادها لاستئناف عبور الغاز عبر أوكرانيا حتى بعد بدء عمل خطوط الغاز الجديدة.