حرب الناقلات ترفع رسوم التأمين على نقل النفط بحراً

ذكرت وكالة "بلومبرغ" في تقرير السبت، أن مالكي ناقلات النفط عبر البحار يواجهون تكاليف تأمين متزايدة لشحن البضائع من أكبر منطقة مصدرة للنفط الخام في العالم بعد سلسلة الهجمات الأخيرة على الناقلات والسفن في الخليج العربي وبحر عمان.

وذكر التقرير، أن تكاليف مخاطر الحرب التي يدفعها المالكون في كل مرة يذهبون فيها إلى الخليج العربي ارتفعت إلى 185 ألف دولار على الأقل للناقلات العملاقة، وفقًا لأشخاص على دراية بالسوق.

وأكد التقرير أن هذه التكاليف قد ارتفت 50 ألف دولار بعد الهجمات التي وقعت الشهر الماضي ضد 4 ناقلات قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة.

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كما أوقف المالكون والشركات التي استأجرت سفنهم الحجوزات في أعقاب الهجمات التي وقعت يوم الخميس الماضي، ضد الناقلتين اليابانية والنرويجية، حيث قاموا بإعادة تقييم المخاطر على شحن البراميل من الشرق الأوسط وارتفاع تكاليف التأمين عقب سلسلة الهجمات.

ونشرت الولايات المتحدة فيديو يُظهر تورط الحرس الثوري الإيراني بهجمات الخميس في خليج عمان رغم النفي الايراني.

تهديد إمدادات النفط

ووفقا لبلومبرغ، فقد تم حتى الآن استهداف 6 صهاريج تنقل مجموعة متنوعة من الشحنات البترولية في غضون 32 يومًا فقط وهو نوع من التهديدات التي تواجه السفن التجارية التي لم تشهدها المنطقة منذ عقود.

وقال باولو دوميكو ، رئيس "اينترتانكو Intertanko" أكبر مجموعة تجارية لأصحاب ناقلات النفط: "علينا أن نتذكر أن حوالي 30% من النفط الخام في العالم يمر عبر مضيق هرمز، وإذا أصبحت المياه غير آمنة فقد تكون الإمدادات إلى العالم الغربي بأسره في خطر".

كما حددت "لجنة الحرب المشتركة"، وهي مجموعة تقدم المشورة لشركات التأمين، الخليج العربي بأكمله والمياه الواقعة خارجها مباشرة كمنطقة خطر بعد الحوادث التي وقعت قبل شهر.

ووفقا لبلومبرغ، اعتبارًا من يوم الخميس، كان الملاك يرفضون إرسال سفن إلى المنطقة، في حين كان هناك أيضًا ندرة في الشحنات، وفقًا للتجار وسماسرة السفن المشاركين في هذا السوق، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم.

زيادة أسعار التأمينات

ونقلت بلومبرغ عن مطلعين أن شركة DNK التي تغطي تأمينات الناقلة النرويجية "فرونت ألتير Front Altair" المتضررة يوم الخميس، ولكن بزيادة أسعار التأمين ضد الحرب، حيث ستحصل الناقلة على قيمة مبلغ ما بين 30 مليون دولار و50 مليون دولار.

وتوفر شركات التأمين سياسات الحرب التي تدفع قيمة السفن التي تضررت أو دمرت بسبب أعمال الإرهاب والحرب.

ومن المحتمل أن تزيد شركة التأمين المنافسة Hellenic War Risks Club ما يسمى علاوة إضافية يدفعها المالكون عند الإبحار إلى الخليج العربي، وفقًا لإشعار نشرته على موقعها على الإنترنت.

استراحة

ويبدو أن بعض الملاك "يأخذون استراحة" عندما يتعلق الأمر بقبول عقود من الشرق الأوسط بينما يقومون بتقييم مخاطر شحن النفط من المنطقة، وفقًا لما قاله هالفور إيلفسن، سمسار سفن في فيرنليز بلندن.

وقالت مجموعة BIMCO الصناعية، وهي أكبر جمعية شحن دولية، في مشورة أمنية لأعضائها، إنه يتعين على شركات الشحن النظر في تحويل السفن من المنطقة التي تعرضت فيها السفينتان للهجوم يوم الخميس.

وقالت المجموعة في بيان إن التوترات في المضيق والخليج وصلت الآن إلى أعلى مستوياتها دون أي صراع مسلح حقيقي.

وقال متحدث باسم الشركة مساء يوم الخميس، إن شركة Mitsui OSK Lines Ltd اليابانية أمرت السفن التي تعمل في المنطقة بالحفاظ على دائرة نصف قطرها 12 ميلًا من المنطقة التي تعرضت فيها الناقلتان للهجوم.

من جهتها، قالت "اينترتانكو Intertanko"، أكبر مجموعة تجارية لأصحاب ناقلات النفط، إنها "قلقة للغاية" بشأن سلامة الطواقم في المنطقة. كما قالت إن اثنين من أعضائها أصيبا بانفجارات عند أو أسفل خط المياه فيما وصفته المجموعة بأنه هجوم.

وكانت قوات من الحرس الثوري حاصرت طاقم "فرونت ألتير" النرويجية وأجبرتهم على ركوب سفينة إيرانية ثم نُقلوا إلى إيران، وفقًا لتقرير صادر عن DNK.

وقال التقرير إنه على الرغم من أن سفينة تجارية قريبة قد أسعفتهم بالفعل، فإن البحرية الإيرانية "طلبت نقل الطاقم إليها".

واستذكر المراقبون من خلال التصعيد الإيراني حرب الناقلات التي بدأتها إيران في الثمانينات، حيث تراجعت صادرات النفط بشكل كبير، ما أدى إلى رد أميركي حاسم.