فرنسا تحذر تركيا من تنقيب غير مشروع عن الغاز بقبرص

حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا على وقف "الأنشطة غير المشروعة" في المنطقة الاقتصادية الخاصة لقبرص وقال إن الاتحاد الأوروبي لن يتراجع في هذه المسألة.

ومارس أعضاء بالاتحاد الأوروبي ضغوطا على تركيا للتخلي عن خططها للحفر البحري للتنقيب عن الغاز الطبيعي في رقعة تطالب بها السلطات القبرصية باعتبارها جزءا من منطقتها الاقتصادية الخاصة حول الجزيرة.

ومتحدثا عقب قمة لرؤساء دول جنوب الاتحاد الأوروبي في مالطا الجمعة، قال ماكرون "الاتحاد الأوروبي لن يظهر ضعفا في هذا الأمر".

ومن ناحية أخرى جادل الرئيس الفرنسي بأن الإصلاحات في منطقة اليورو يجب أن تستمر، بعد أن اتخذ وزراء المالية خطوات نحو توثيق التكامل بدون الوصول إلى اتفاق بشأن مسائل شائكة متنازع عليها مثل ميزانية مشتركة للمنطقة.

وأضاف قائلا "هذه الخطوة الأولى ليست كافية ويجب علينا أن نذهب إلى مدى أكبر بكثير".

"نحتاح إلى أداة استقرار لمنطقة اليورو.. ضمان أوروبي للودائع".

ومن المنتظر أن يجري وزراء المالية المزيد من المناقشات حول مصادر للتمويل وميزانية مشتركة.