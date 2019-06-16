شركة مصرية تستحوذ على 4 شركات طاقة في اليونان

أعلنت شركة "السويدي إلكتريك"، المدرجة بالبورصة المصرية، عن توقيعها عقد شراء مع شركة R.F. Energy S.A، التابعة لشركة F.G Europe S.A، للاستحواذ على حصة 100% من رأسمال 4 شركات باليونان، بقيمة 55 مليون يورو.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية، أن 3 شركات منها تمتلك مشروعات طاقة رياح، وأخرى تمتلك مشروعاً لتوليد الطاقة الكهرومائية.

وكشفت الشركة أنه من المقرر تمويل 75% من إجمالي الصفقة من خلال تسهيلات ائتمانية بنظام فصل الموارد من البنك الأهلي اليوناني، مع تمويل نسبة 25% المتبقية من حقوق الملكية.

وقالت الشركة إنه من المتوقع إتمام الصفقة قبل 28 يونيو الجاري، موضحة أن القدرة الإجمالية للشركات الأربع تبلغ 63.6 ميغاوات.

ووفقاً لنتائج أعمال الشركة في الربع الأول، فقد حققت "السويدي إلكتريك" صافي ربح خلال الفترة بقيمة 955.51 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 1.431 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت تكاليف الإيرادات الشركة خلال الربع الأول من 2019 بنسبة 14.05%، لتصل إلى 9.413 مليار جنيه، مقابل 8.254 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2018.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، تراجعت أرباح الشركة خلال نفس الفترة بنسبة 58.5%، لتصل إلى 17.61 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح بلغ 42.45 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم.