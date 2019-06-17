ارتفاع صادرات نفط السعودية لـ 7.17 مليون برميل بأبريل

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت 36 ألف برميل يوميا مقارنة مع الشهر السابق لتصل إلى 7.177 مليون برميل يوميا في ابريل/نيسان.

وزاد إنتاج المملكة من الخام 20 ألف برميل يوميا عنه قبل شهر إلى 9.807 مليون برميل يوميا، في حين زاد الحرق المباشر للخام عشرة آلاف برميل يوميا إلى 280 ألف برميل يوميا.

وبحسب الأرقام، نما استهلاك الخام بمصافي التكرير المحلية 106 آلاف برميل يوميا إلى 2.598 مليون برميل يوميا في ابريل/نيسان.

وارتفع الطلب السعودي على المنتجات النفطية 19 ألف برميل يوميا إلى مليوني برميل يوميا، وانخفضت صادرات المنتجات النفطية 80 ألف برميل يوميا إلى 1.393 مليون برميل يوميا في ابريل/نيسان.

وتُقدم الرياض وغيرها من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات الصادرات الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.