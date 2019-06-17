الهند: الإمارات تؤكد إمدادنا بالنفط رغم هجوم الناقلات

قال وزير النفط الهندي دارمندرا برادان، اليوم الاثنين، إن وزير الدولة الإماراتي والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، سلطان أحمد الجابر، أكد للهند استمرار إمدادات النفط وغاز البترول المسال رغم التوترات في مضيق هرمز.

وأضاف أنه ناقش التعاون بين الهند والإمارات العربية المتحدة خلال محادثة هاتفية مع الجابر.

وأثار هجوم على ناقلتي نفط الأسبوع الماضي مخاوف من احتمال تعطل الإمدادات، إذ إن خمس النفط العالمي يمر عبر مضيق هرمز.

وتعرضت ناقلتا نفط، الخميس الماضي، إلى حادثين منفصلين في خليج عمان يجري التحقيق بشأنهما، حيث قالت وكالة "رويترز" إن واحدة منهما استهدفت بطوربيد ما تسبب في اشتعال النار فيها.

وقالت البحرية الأميركية إن ناقلتي نفط أصيبتا بأضرار بحادث في بحر عُمان، وإنها تقدم المساعدة لناقلتي نفط تعرضتا لهجوم في خليج عمان، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بغرق الناقلة "فرونت ألتير"، وهي إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لحادث بخليج عُمان، فيما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، فيما بعد، عن مسؤول بميناء إيراني، نفيه أنباء غرق الناقلة بعد تعرضها لهجوم في خليج عمان، وتأكيده إطفاء النيران بالكامل في ناقلة تحمل علم بنما، في حين لا تزال النيران مشتعلة في ناقلة "فرونت ألتير" لكنها لم تغرق.

ونقلت صحيفة نرويجية عن "شركة فرونت لاين" تأكيدها أن الناقلة "فرونت ألتير" مشتعلة في خليج عمان، وأنه لا أنباء عن تلوث بحري من ناقلة النفط.